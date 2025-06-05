Украинским военным дали по 15 лет за преступления в Курской области

СК: четверо бойцов ВСУ получили сроки за преступления в Курской области

Четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) осудили за вооруженное блокирование села Ольговка Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Приговор вынесли военнослужащим войсковой части А-3283 (17 отдельная танковая бригада) солдатам-стрелкам Игорю Дребеде и Владимиру Голодняку, пулеметчикам Евгению Копайгоре и Владимиру Самородченко. Они признаны виновными в совершении теракта в регионе.

«Следствием установлено, что в ноябре 2024 года указанные военнослужащие, имея при себе автоматы АК-74, бельгийский и американский пулеметы FN MAG и M-240, гранаты иностранного производства, в составе подразделения украинского вооруженного формирования незаконно вторглись на территорию Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В Следкоме добавили, что фигуранты оборудовали наблюдательно-огневые позиции. Военные блокировали населенный пункт, препятствуя эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

В середине ноября прошлого года их взяли в плен российские бойцы и передали правоохранителям. Всем фигурантам дали по 15 лет лишения свободы, первые три года срока военные проведут в тюрьме.

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