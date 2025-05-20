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Военный эксперт развенчал миф о комфортабельности немецких танков Leopard 2

Эксперт Суворов: экипаж в танках Leopard чувствует себя некомфортно
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Mindaugas Kulbis/AP

Экипаж в танках Leopard чувствует себя некомфортно. Об этом рассказал военный эксперт, кандидат технических наук, полковник запаса Сергей Суворов в беседе с ТАСС.

Суворов высказал мнение о том, что последние модификации Leopard получили дополнительную броню, поэтому члены экипажа — механик-водитель, наводчик и командир — забираются в танк друг за другом через командирский люк.

«Вот вам и вся комфортабельность — когда они там прыгают друг на дружку. Командир сидит — ноги у него на плечах у наводчика. Так что об особой комфортабельности там речи не идет», — сказал эксперт.

19 мая эксперты из госкорпорации «Ростех» проанализировали трофейный немецкий танк Leopard 2 и обнаружили уязвимости в его защите. Так, слабые места связаны с толщиной и составом брони, а также с внутренней компоновкой танка. По мнению экспертов, машина может быть неустойчивой к атакам с разных направлений, особенно со стороны дронов с кумулятивными боевыми частями и современных противотанковых ракет.

Как отмечают в «Ростехе», защита Leopard 2 разрабатывалась с учетом угроз, характерных для прошлых десятилетий, и теперь не вполне соответствует требованиям современной войны.

Ранее Путин заявил об ассоциациях из-за танков производства Германии на Украине.

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