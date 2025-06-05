Иностранного наемника объявили в международный розыск за преступления в Донбассе

Бельгиец Генри объявлен в розыск за военные преступления в Донбассе

Гражданин Бельгии Максим Баррат Роджер Генри, заочно осужденный по делу о наемничестве, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

Чиновник ранее сообщал, что Максим Баррат Роджер Генри и еще один наемник изнасиловали жительницу села Глубокое в Харьковской области. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Учитывая повышенную общественную опасность преступлений, а также преступный характер действий наемников, УВД ВГА Харьковской области считает закономерным и справедливым применение максимально строгого наказания ко всем причастным лицам, заявил Лисняк.

Российский суд в апреле этого года заочно приговорил Генри к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. По данным Следственного комитета, иностранец прибыл на Украину и вступил в ряды Вооруженных сил страны в 2022 году. Он участвовал в операциях против военнослужащих и представителей силовых структур Донбасса.

Ранее в ДНР заочно осудили азербайджанца по делу о наемничестве.