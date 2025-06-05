На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранного наемника объявили в международный розыск за преступления в Донбассе

Бельгиец Генри объявлен в розыск за военные преступления в Донбассе
close
Latin America News Agency/Reuters

Гражданин Бельгии Максим Баррат Роджер Генри, заочно осужденный по делу о наемничестве, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

Чиновник ранее сообщал, что Максим Баррат Роджер Генри и еще один наемник изнасиловали жительницу села Глубокое в Харьковской области. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Учитывая повышенную общественную опасность преступлений, а также преступный характер действий наемников, УВД ВГА Харьковской области считает закономерным и справедливым применение максимально строгого наказания ко всем причастным лицам, заявил Лисняк.

Российский суд в апреле этого года заочно приговорил Генри к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. По данным Следственного комитета, иностранец прибыл на Украину и вступил в ряды Вооруженных сил страны в 2022 году. Он участвовал в операциях против военнослужащих и представителей силовых структур Донбасса.

Ранее в ДНР заочно осудили азербайджанца по делу о наемничестве.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами