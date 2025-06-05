Стало известно об ожесточенных боях в одном из сел в ДНР

Войска ВС РФ ведут ожесточенные бои за село Федоровка в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России ведут ожесточенные бои за село Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

Автор канала отметил, что активные боевые действия ведутся в южной и юго-восточной частях населенного пункта. По его данным, российским подразделениям удалось закрепиться на окраинах села.

Также уточняется, что войска ВС РФ в ночь на 5 июня уничтожили пункт управления беспилотниками западнее Федоровки. В районе села Комар был поражен полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, противник лишился 27 дронов-камикадзе, пункта временной дислокации и станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого Минобороны РФ опубликовало кадры штурма российской армией населенного пункта Редкодуб в ДНР. В ведомстве уточнили, что благодаря слаженным действиям бойцов, применению авиации, артиллерии и ударных БПЛА была уничтожена боевая техника противника, а также подавлены огневые точки ВСУ.

В Минобороны добавили, что ВС РФ удалось овладеть позициями ВСУ в населенном пункте, зачистить дома и сооружения от остатков украинских военных.

Ранее сообщалось, что российские войска отбросили украинскую армию в ДНР.