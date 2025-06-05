На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об ожесточенных боях в одном из сел в ДНР

Войска ВС РФ ведут ожесточенные бои за село Федоровка в ДНР
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ведут ожесточенные бои за село Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

Автор канала отметил, что активные боевые действия ведутся в южной и юго-восточной частях населенного пункта. По его данным, российским подразделениям удалось закрепиться на окраинах села.

Также уточняется, что войска ВС РФ в ночь на 5 июня уничтожили пункт управления беспилотниками западнее Федоровки. В районе села Комар был поражен полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, противник лишился 27 дронов-камикадзе, пункта временной дислокации и станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого Минобороны РФ опубликовало кадры штурма российской армией населенного пункта Редкодуб в ДНР. В ведомстве уточнили, что благодаря слаженным действиям бойцов, применению авиации, артиллерии и ударных БПЛА была уничтожена боевая техника противника, а также подавлены огневые точки ВСУ.

В Минобороны добавили, что ВС РФ удалось овладеть позициями ВСУ в населенном пункте, зачистить дома и сооружения от остатков украинских военных.

Ранее сообщалось, что российские войска отбросили украинскую армию в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами