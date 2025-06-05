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Челябинские специалисты разработали первую в РФ систему ПВО для защиты тыла

ТАСС: в Челябинске разработали автоматическую систему защиты от дронов ВСУ
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Depositphotos

В Челябинске разработали прототип системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал конструктор Александр Родиков.

«Разработанная нами автоматическая система — первая подобная в России. Она предназначена для защиты от беспилотных летательных аппаратов тыловых объектов инфраструктуры», — рассказал специалист, добавив, что во многих странах мира не существует таких систем.

По его словам, система автоматически находит дроны, направленные на порты, склады, арсеналы и объекты Минобороны, и сбивает их дробью и ракетами.

Конструктор добавил, что дальность обнаружения зависит от типа БПЛА. Например, для беспилотников самолетного типа со взлетной массой более 300 кг она составляет не менее 1200 метров, а для дронов с массой более 10 кг, но менее 300 кг — не менее 500 метров. Цели поражаются на дистанции до 500 метров.

Как уточнил Родиков, серийное производство комплекса можно запустить в 2026 году при наличии финансирования.

До этого генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что российская система ПВО большой дальности С-400 «Триумф» является лучшей в мире.

По его словам, С-400 в несколько раз превосходит аналоги иностранных производителей. Одним из преимуществ российской системы ПВО, как отметил Михеев, является ее способность уничтожать аэродинамические и баллистические цели различных классов. Опыт СВО показал, что западные ПВО такие цели практически всегда пропускают, заключил он.

Ранее были названы российские средства защиты от «Томагавков».

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