Названа лучшая в мире система ПВО большой дальности

Российская система противовоздушной обороны большой дальности С-400 «Триумф» является лучшей в мире. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде, передает ТАСС.

По его словам, С-400 в несколько раз превосходит аналогичные решения иностранных производителей. Одним из преимущество российской системы ПВО Михеев назвал ее способность уничтожать аэродинамические и баллистические цели различных классов.

Михеев добавил, что опыт специальной военной операции на Украине показал, что современные западные системы ПВО практически всегда пропускают баллистические цели.

В конце января стало известно, что зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» впервые применили для уничтожения вражеского беспилотника — над территорией Ленинградской области. Разбить БПЛА полностью не удалось, он смог долететь до Невского района и спустя примерно полчаса рухнул на территории завода «Невский мазут».

Ранее были названы российские средства защиты от «Томагавков».