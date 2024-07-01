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В России представили новый дрон для перехвата БПЛА

Одноразовый дрон с боевой частью для перехвата БПЛА противника представили в РФ

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Shutterstock

В России представили одноразовый дрон «Воган-9СП» для перехвата беспилотных летательных аппаратов противника посредством подрыва собственной боевой части. Об этом ТАСС сообщил представитель компании Red Line в рамках конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА».

По его словам, дрон квадрокоптерного типа может достигать скорости около 200 км/ч, он работает в комплексе с радиолокационной станцией и лазерной системой, подсвечивающей обнаруженную цель.

«Дается команда «на старт», дрон стоит в кассете под углом в 45 градусов, он с направляющей взлетает, сближается с мишенью максимально, в последние моменты наводится автоматом по своим системам ведения. Близко подлетает к цели и производит подрыв боевой части, расположенной в носовой части коптера», — сказал представитель компании.

20 июня сообщалось, что на оборонной выставке Eurosatory 2024 во Франции Украина представила беспилотный летательный аппарат-камикадзе «Булава», который представляет из себя аналог российского «Ланцета».

Ранее в России запатентовали новый реактивный беспилотник.

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