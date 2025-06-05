В сети появилось видео атаки ВСУ на Ростовскую область

SHOT: перехват дронов ВСУ над Ростовской областью попал на видео

Момент перехвата украинских дронов в небе над Ростовской областью попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, ВСУ пытались атаковать аэродром в Миллерово. Местные жители сообщили о звуках пролетов БПЛА поздно вечером. Произошло несколько взрывов, в небе были видны вспышки.

«ПВО (системы противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») также продолжает активно работать — слышны хлопки и звуки очередей», — говорится в сообщении.

До этого врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал в своем Telegram-канале, что беспилотники ВСУ атаковали Миллеровский район Ростовской области.

По его словам, из-за падения обломков беспилотников в хуторе Сулин были повреждены строения на двух подворьях по улице Дачная.

Также были повреждены два автомобиля. Один разбит, а второй — припаркованный у магазина на Артиллерийской улице — загорелся. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Военные продолжают отражать атаку дронов.

Ранее в Кремле раскрыли реакцию Трампа на рассказ Путина об атаках на аэродромы и мосты.