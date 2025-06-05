США выделят средства на обслуживание танков Abrams армии Кувейта

Государственный департамент США одобрил заключение контракта объемом $325 млн на обслуживание танков Abrams армии Кувейта, заявили в агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что контракт подразумевает поставку запасных частей и других материалов, а также услуги по доставке грузов и обслуживанию техники. Речь идет о танках модификаций M1A2 и M1A2K.

Подчеркивается, что на вооружении сухопутных войск Кувейта находятся около 220 танков Abrams.

31 мая сообщалось, что Пентагон принял решение выделить $1 млрд на разработку оружия «Быстрого глобального удара».

Компания Lockheed Martin Space (г. Литлтон, штат Колорадо) получает право на модификацию к существующему контракту без указания фиксированной цены.

Уточняется, что работы по этому контракту планируется завершить 31 августа 2028 года. За это время предполагается, что в США будет разработано высокоточное неядерное оружие, способное достичь любую цель в мире всего за один час.

Ранее в Кремле отреагировали на запуск американского проекта ПРО «Золотой купол».