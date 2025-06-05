На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США выделят средства на обслуживание танков Abrams армии Кувейта

Госдеп США одобрил контракт на обслуживание Abrams армии Кувейта за $325 млн
close
Mindaugas Kulbis/AP

Государственный департамент США одобрил заключение контракта объемом $325 млн на обслуживание танков Abrams армии Кувейта, заявили в агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что контракт подразумевает поставку запасных частей и других материалов, а также услуги по доставке грузов и обслуживанию техники. Речь идет о танках модификаций M1A2 и M1A2K.

Подчеркивается, что на вооружении сухопутных войск Кувейта находятся около 220 танков Abrams.

31 мая сообщалось, что Пентагон принял решение выделить $1 млрд на разработку оружия «Быстрого глобального удара».

Компания Lockheed Martin Space (г. Литлтон, штат Колорадо) получает право на модификацию к существующему контракту без указания фиксированной цены.

Уточняется, что работы по этому контракту планируется завершить 31 августа 2028 года. За это время предполагается, что в США будет разработано высокоточное неядерное оружие, способное достичь любую цель в мире всего за один час.

Ранее в Кремле отреагировали на запуск американского проекта ПРО «Золотой купол».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами