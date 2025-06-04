В Херсонской области на фоне взрывов обесточена Арабатская стрелка

В Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии в Геническом муниципальном округе, в том числе на Арабатской стрелке, и близлежащих районах. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, на область продолжается налет вражеских беспилотников. На месте аварии работают экстренные службы, а ситуация находится на контроле властей.

ТАСС уточняет, что в регионе прозвучало по меньшей мере три взрыва и работает система ПВО (противовоздушной обороны).

Утром 4 июня Запорожская область вновь осталась без электричества. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что причиной случившегося стала атака беспилотного летательного аппарата. По его словам, оперативные службы и администрации населенных пунктов области могут нормально работать при возможном отсутствии электроснабжения, а социальные объекты и медицинские учреждения оснащены генераторами.

Ранее эксперт объяснил удары по энергосистеме Запорожской и Херсонской областей.