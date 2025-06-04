Северная Корея подняла перевернувшийся эсминец

Северная Корея успешно восстановила вертикальное положение поврежденного эсминца типа «Чхве Хён», который ранее частично погрузился под воду после инцидента на церемонии спуска корабля на воду. Эту информацию распространило издание NBC News, ссылаясь на экспертов аналитической программы 38 North, специализирующейся на мониторинге ядерных объектов КНДР.

Согласно спутниковым снимкам от 2 июня, судно подняли над водой спустя десять дней после происшествия, произошедшего 21 мая. Фотографии показывают рабочих, применяющих канаты и воздушные шары для подъема корпуса, хотя передняя часть корабля пока находится на берегу, а область гидролокатора демонстрирует следы повреждений.

Специалисты 38 North подчеркнули, что для полноценного восстановления эсминца потребуется помещение судна в сухой или плавучий док, однако верфи в городе Чонджин не оснащены необходимыми мощностями для реализации ремонтных мероприятий подобного масштаба.

По мнению специалистов военного дела, судостроительная верфь на востоке КНДР преимущественно ориентирована на строительство торговых и рыболовецких судов, не имея опыта строительства крупных боевых кораблей аналогичного уровня сложности.

В КНДР на верфи Чхонджин произошла авария во время спуска на воду нового эсминца водоизмещением 5 тыс. т. Судно получило повреждения, которые, по сообщению северокорейского агентства ЦТАК, предстоит устранить в ближайшее время. На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, случившееся привело его в негодование. Сообщается, что наказание за этот инцидент получат и партийные работники, и сотрудники верфи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца.