ВСУ за сутки атаковали 47 населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 150 снарядов и 75 дронов по Белгородской области

Украинские военнослужащие в течение суток выпустили 150 снарядов и 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Атакам подверглись 47 населенных пунктов, включая Белгород. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по городу с помощью дрона, но его сбили дежурные системы противовоздушной обороны. Тем не менее обломки БПЛА упали на землю, повредив автомобиль и коммерческий объект.

В Белгородском районе зафиксировали атаки с применением 24 беспилотников. Целями стали 13 населенных пунктов, в двух из которых — Таврово и Новой Нелидовке — пострадали мирные жители.

«В селе Таврово двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. Женщина получила травмы от удара дрона по частному дому в селе Новая Нелидовка. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь <...>, лечение продолжают амбулаторно», — говорится в заявлении.

Из него следует, что из-за действий ВСУ в Белгородском районе были повреждены четыре машины и многоквартирный дом. Также украинские войска нанесли урон шести частным домовладениям, надворной постройке, коммерческому объекту, газовой трубе и складскому помещению на территории местного предприятия.

Еще два населенных пункта подверглись атакам в Борисовском районе. ВСУ выпустили по ним пять дронов, повредив автомобиль и два частных домовладения.

В Валуйском округе и Волоконовском районе целями стали пять и два населенных пункта соответственно. Повреждения получили грузовой автомобиль, три машины, надворная постройка, два частных дома и газовая труба.

«В селе Афоньевка пострадал 18-летний парень. В руках у молодого человека взорвался «предмет», похожий, по его словам, на зажигалку, который он нашел на улице и взял в руки», — рассказал Гладков.

Он уточнил, что врачи оказали гражданину необходимую помощь и отпустили на амбулаторное наблюдение.

Кроме того, бойцы ВСУ выпустили 22 боеприпаса и девять БПЛА по девяти населенным пунктам в Грайворонском округе. В Краснояружском районе атакам с применением 121 снаряда и семи беспилотников подверглись 10 поселков и сел.

«В селе Теребрено произошло возгорание частного дома», — отметил губернатор.

По его словам, 16 украинских дронов атаковали населенные пункты в Шебекинском округе. Здесь же зафиксировали обстрелы с использованием семи снарядов. В результате в городе Шебекино были повреждены частный дом и цех производственного предприятия. В других населенных пунктах выявили уничтожение постройки на территории неработающего сельскохозяйственного предприятия и повреждения двух автомобилей.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомойку в Белгородской области.