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Пленный солдат ВСУ заявил, что Зеленскому все перестали доверять

Пленный боец ВСУ Калиниченко: украинцы перестали доверять Зеленскому

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Граждане Украины перестали доверять президенту Владимиру Зеленскому, все чаще вспоминая его предшественника Виктора Януковича. Об этом в беседе РИА Новости рассказал сдавшийся в плен российским войскам военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Калиниченко.

По его словам, Зеленскому перестали доверять как гражданские лица, так и военные.

Калиниченко считает, что в начале президентства Зеленского отношение народа к нему было совсем другое, люди были рады видеть его у власти, однако ухудшившаяся в стране политическая и экономическая обстановка изменила ситуацию.

Украинцы начали думать, что при Януковиче у них была стабильная зарплата и денег хватало на многое, сейчас же все финансы большинства граждан уходят на погашение коммунальных платежей, добавил солдат.

В декабре прошлого года опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что за полтора года на Украине стало вдвое больше граждан, считающих, что страна движется в неправильном направлении.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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