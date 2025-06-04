Российские военные спасли орудие Д-30 во время атаки дронов ВСУ

Три бойца Вооруженных сил РФ спасли трехтонную гаубицу Д-30 во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира артиллерийского расчета в составе российских войск с позывным «Немец».

Он сообщил, что солдаты везли новое орудие в зону боевых действий, чтобы заменить старое. Его тянули с помощью автомобиля «Урал», но технику заметили операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подняли несколько ударных дронов. <...> Когда волна прошла, люди — три человека — своими силами оттягивали пушку на руках в укрытие, в лесополосу», — рассказал источник агентства.

Как сказал «Немец», украинские военные выпустили как минимум пять БПЛА по орудию Д-30. В результате бойцам ВС РФ пришлось тащить гаубицу порядка 50 метров, чтобы спрятать ее в ближайшей лесополосе.

2 июня Telegram-канал «Военное дело» опубликовал видео с российскими солдатами, захватившими бронетранспортер LAV Super Bison канадского производства у военных ВСУ. На кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ похищают технику прямо на глазах у украинских бойцов. При этом один из них пытался догнать уезжающую машину, но остановить ее так и не смог.

Ранее российские бойцы заполучили в качестве трофея новейший снаряд для немецкого танка Leopard.