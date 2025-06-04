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Поставщица некачественных бронежилетов заключила контракт с Минобороны

Фигурантка дела о бронежилетах Антонова заключила контракт на службу в зоне СВО
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SashaMagic/Shutterstock/FOTODOM

Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, являющаяся фигурантом уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, заключила контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Она подписала через ФСИН контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов», — поделился собеседник агентства.

По делу о поставке некачественных бронежилетов в войска помимо Антоновой фигурантами проходят гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов и начальник службы безопасности группы Михаил Кальченко. Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество и дачу крупной взятки. Кальченко обвиняют в мошенничестве. Все трое, кроме еще одного фигуранта Вячеслава Портянникова, находятся под стражей. Его ранее отпустили под домашний арест. Антонова, Есипов и Портянников признали свою вину.

Следствие считает, что работники ГК «Пикет» похитили денежные средства, выделенные Минобороны РФ на госконтракт по поставке бронежилетов. В результате в войска были поставлены не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих требованиям.

До этого РИА Новости сообщало, что в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для министерства обороны России появилась новая статья.

Ранее суд арестовал имущество родных фигурантов дела о бракованных бронежилетах.

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