На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Командир «Нормандии — Неман» заявил о большом количестве желающих вступить в отряд

Командир «Нормандии — Неман» Мюнье: отряд получает много заявок от добровольцев
close
Всероссийское Казачье Общество

В российско-французский добровольческий отряд «Нормандия — Неман» приходит множество заявок на вступление со стороны добровольцев. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир отряда Сергей Мюнье.

«У нас еще с начала СВО было много заявок, а так, конечно, благодаря освещению в медийном пространстве нам сейчас поступает большое количество заявок поступить на службу конкретно в подразделение «Нормандия — Неман», — сказал он.

По словам Мюнье, сейчас отряд является небольшим подразделением, которое специализируется на БПЛА.

«С потоком кандидатур нам нужно думать о расширении, требуется и база подготовки, и база для обучения русскому языку», — продолжил Мюнье.

Он также допустил, что для принятия в ряды отряда граждан Франции его сделают более автономным подразделением.

«Нормандия — Неман» воюет в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса.

До этого Мюнье заявил, что более 100 граждан Франции принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников.

Ранее основатель «Нормандии — Неман» рассказал историю создания подразделения.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами