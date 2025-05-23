Командир казачьей «Нормандии-Неман» рассказал историю создания отряда

История отряда «Нормандия-Неман» казачьей разведывательной бригады «Терек» началась еще в начале СВО, заявил командир отряда Сергей Мюнье.

«Я и несколько французов приехали на СВО штурмовиками. Еще в начале СВО я понимал, что БПЛА – это эффективное средство для ведения войны», — сказал он.

Мюнье добавил, что БПЛА активно развивается.

«Я решил взять отдельно группу добровольцев и создать небольшой отряд, чтобы работать на разных участках фронта и поражать цели. Часть людей пришли из Донецка, которые у нас были на центре обучения в Донецке, часть людей из Франции. Они, собственно, и стали группой», — отметил он.

Мюнье подчеркнул, что отряд «Нормандия-Неман» назван в честь легендарной эскадрильи времен Великой Отечественной войны.