Финских военных при подготовке к войне учат пользоваться компасом

Финские солдаты проходят подготовку к военным конфликтам, в которых система GPS может оказаться недоступной. Об этом сообщает издание Business Insider (BI), ссылаясь на полковника финской армии Матти Хонко.

«Наши военнослужащие обучаются использованию традиционных навигационных инструментов, таких как бумажные карты и компасы, чтобы быть уверенными в своих действиях в условиях, когда GPS может быть недоступен из-за враждебной активности», — отмечает издание.

При этом Хонко подчеркнул, что Финляндия не отказывается от использования GPS. Солдатам просто рекомендуется перепроверять данные, так как в условиях неисправности GPS информация может быть ошибочной.

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