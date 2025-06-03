В настоящее время оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Дылеевка в Донецкой народной республике (ДНР) сыпется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замкомандира артдивизиона по организации и ведению боевых действий 4-й бригады «Южной» группировки с позывным «Кот».

«Была пехота укрытая, сидели в блиндаже. Противника, я надеюсь, больше нет. Мы работаем внезапно, каких-то плановых у нас нет на сутки, на день... Постоянно летают беспилотники, постоянно наблюдают, на пункте управления бригады принимается решение, передается нам, и мы поражаем ваши цели», — сказал военный.

«Кот» добавил, что артиллеристы активно поддерживают продвижение штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) России. По его словам, российские войска могут совершить «очень успешное наступление».

Накануне лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» заявил, что российские войска в ходе наступления под Константиновкой в ДНР усилили атаки беспилотников у населенного пункта Дружковка. Он отметил, что ВС России активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» и FPV-дроны.

Ранее российские войска уничтожили элитное подразделение БПЛА ВСУ в ДНР.