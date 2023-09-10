На Украине создадут новую должность по защите «потребностей народа»

На Украине появится должность военного омбудсмена, которого обяжут защищать «потребности народа», сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«Мы сосредоточимся <…> на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность под названием «военный омбудсмен», который будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов», — заявил новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

Какие-либо конкретные обязанности и функции нового должностного лица Умеров не обозначил.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец захотел призвать в армию всех ограниченно годных мужчин.

Он предложил оставить две категории — только годных или не годных к военной службе. Лубинец пообещал, что людей с серьезными проблемами со здоровьем будут направлять на тыловые должности, но не на передовую.

Ранее экс-депутат Рады уличил Киев в планах начать призыв женщин в ВСУ.