Эксперт предрек ВС РФ скорое продвижение к Сумам

После того, как подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль Андреевку в Сумской области Украины (граничит с Курской областью), им остается около 20 км до областного центра — города Сумы. Об этом сообщил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

О взятии Андреевки министерство обороны Российской Федерации сообщило 3 июня.

«Мы можем использовать и БПЛА, и артиллерию для нанесения ударов по противнику. Спектр применяемого оружия по нанесению ударов по военным целям в самом областном центре — Сумах — у нас увеличился в разы», — отметил Марочко.

Он добавил, что в настоящий момент Вооруженные силы России наступают в Сумской области Украины на участке фронта шириной порядка 25 км, от Кондратовки до Юнаковки. Из второго населенного пункта украинское командование перебрасывало военнослужащих Вооруженных сил Украины в Курскую область.

Ранее военный блогер рассказал о продвижении российских войск в Сумской области.