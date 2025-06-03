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Служившего в зоне СВО российского бойца лишили медалей

Бойца из Свердловской области, ставшего инвалидом после СВО, лишили медалей
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Станислав Красильников/РИА Новости

Участник специальной военной операции из Свердловской области Денис П., ставший инвалидом в результате боев за Донбасс, остался без медалей. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

По словам военнослужащего, ранее ему сообщали о подаче документов на награждение, но с тех пор не последовало никаких действий, и его заслуги остались без внимания.

В августе прошлого года Денис П. получил тяжелое минно-взрывное ранение, которое привело к ампутации левой стопы и многочисленным осколочным ранениям правой ноги. По данным издания, мужчина так и не получил обещанный государством протез. Бойцу пришлось потратить почти все личные сбережения и приобрести протез самому.

Тем не менее военнослужащего беспокоит отсутствие наград. Несмотря на сведения о представлении к медалям, в течение года он так и не получил ни одной награды, в отличие от его сослуживцев. Причины этому ему неизвестны.

Несмотря на полученную инвалидность, Денис принял решение вновь отправиться на фронт, причем сделал это добровольно, не заключая контракт с Минобороны РФ. На Донбассе он будет отвечать за подготовку штурмовых подразделений и руководить их действиями непосредственно в ходе операций.

Ранее депутата из Пензы заподозрили в ношении чужих наград.

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