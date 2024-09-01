Экс-замглавы Минобороны Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят

Бывший первый заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил в суде, что не будет пытаться скрыться от правоохранителей, если его отпустят из СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

По данным пресс-службы, Иванов и его адвокаты во время рассмотрения судом ходатайства о продлении срока ареста заявили, что доводы следствия голословны и не обоснованы. Юристы Иванова утверждали, что его причастность к инкриминируемому преступлению не подтверждается в материалах уголовного дела.

Иванов заверил, что у него нет намерений скрываться или препятствовать производству по делу. Адвокаты отметили, что у него есть постоянное место жительства, прочные социальные связи, также он имеет на иждивении малолетних детей, у него положительная характеристика, награды и благодарности. Поэтому его защитники считают, что его можно взять под домашний арест.

Однако суд отнесся к доводам юристов Иванова скептически и принял во внимание позицию следователей, которые считают, что бывший замминистра может скрыться.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего замминистра Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина по делу о получении взяток в особо крупном размере. Будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

В июле бывшему замминистра продлили срок ареста до 23 сентября.

Иванов не признает свою вину, утверждая, что в его поступках отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений. Он также подчеркивает, что уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку, хотя он и является гражданским служащим, занимал должность замминистра.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, знал ли экс-министр обороны Сергей Шойгу о предполагаемых преступлениях своих замов.