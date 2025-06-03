Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекли иностранцев из Испании в ходе попытки прорыва государственной границы России на Сумском направлении в марте. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Уточняется, что 25 мая в ходе эвакуационных мероприятий в районе населенного пункта Демидовка Белгородской области было обнаружено тело военного, который по внешним признакам имел отношение к украинской армии (форма образца НАТО, синяя повязка на правой руке, снаряжение иностранного производства).

«В ходе осмотра его личных вещей обнаружены документы принадлежности военнослужащего к Королевству Испания», — сообщили в силовых структурах.

До этого командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия — Неман» Сергей Мюнье заявил, что более 100 граждан Франции, воюющих на стороне ВСУ, уже идентифицированы. Он добавил, что эти люди сами выкладывают в социальные сети фотографии и видео с фронта. А некоторые из них не скрывают, что совершают различные преступления.

Ранее посол рассказал об отношении шведских СМИ к воюющим в рядах ВСУ наемникам.