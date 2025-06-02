Белгородские власти выдадут спасателям на пляжах дрон-детекторы

Власти Белгородской области выдадут спасателям на пляжах в приграничных районах дрон-детекторами для повышения уровня безопасности. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что в регионе уже открыто 123 пляжа. Кроме требуемых норм безопасности для защиты подготовили 237 укрытий в местах летнего отдыха.

«Главам администраций приграничных муниципальных образований, а также города Белгорода принять меры и обеспечить дежурные смены спасателей дрон-детекторами», — сказал Воробьев.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал идею, поручив подготовить детекторы в нужном количестве. Губернатор добавил, что отсутствие контроля, алкоголь и невнимание к детям приводят к трагедиям на воде. Гладков призвал МЧС региона увеличить количество проверок для обеспечения безопасности в летний период.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский беспилотник атаковал село в Брянской области.