С румынского фрегата «Король Фердинанд»-221 пропал моряк

В Румынии во время патруля пропал один из членов экипажа «Король Фердинанд»-221

Один из членов экипажа румынского фрегата «Король Фердинанд»-221 пропал без вести во время выполнения патрульного задания в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Румынии.

По данным ведомства, пропажу зафиксировали 1 июня на борту корабля, который с начала мая участвует в международной операции EUNAVFOR MED IRINI. Сообщается, что пропавший – 46-летний электромеханик Виорел Куля, старшина 2-го класса, служащий в Военно-морских силах (ВМС) Румынии с 2003 года.

«На момент исчезновения фрегат ВМС Румынии <...> находился в международных водах, примерно в 90 морских милях от ливийского порта Бенгази», – говорится в сообщении.

Минобороны страны направило в район поисково-спасательные силы, однако по состоянию на утро 2 июня результатов нет. Экипаж фрегата насчитывает около 240 человек. Перед выходом в патрульный район судно совершило плановый заход в порт Суда на острове Крит (Греция), откуда отплыло 31 мая.

11 марта спасательные службы Великобритании прекратили поиски пропавшего члена экипажа контейнеровоза Solong, который в Северном море столкнулся с танкером Stena Immaculate.

Ранее в России моряк сообщил, что его хотят выбросить за борт, после чего пропал.