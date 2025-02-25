Российский моряк с «Амфитриты» сообщил, что его хотят выбросить за борт, после чего пропал

Baza: семье моряка, сообщившего об угрозе для жизни, заявили о его самоубийстве

Российский моряк, служащий на судне «Амфитрита», рассказал своей девушке, что его хотят выбросить за борт, после чего пропал. Спустя несколько дней его близким сообщили о самоубийстве мужчины, пишет Telegram-канал Baza.

По его информации, 3 декабря 2024 года судно «Амфитрита» с 29-летним моряком-мотористом Антоном Х. отправилось в рейс из Владивостока. По словам близких, спустя несколько дней после выхода в море Антон прислал им сообщения (Baza публикует скриншот переписки), в которых рассказал, что над ним издеваются на корабле и хотят выбросить за борт, представив это как самоубийство.

После этой переписки мужчина перестал выходить на связь, а два дня спустя представители компании «Росрыбфлот» сообщили близким Антона, что он покончил с собой. Родные погибшего отказываются верить в эту версию и пытаются найти виновных.

Девушка Антона рассказала каналу, что он восемь лет ходил в море и попал на «Амфитриту» недавно. Она отметила, что 6 декабря, спустя 3 дня после отправления, моряк написал заявление на увольнение и должен был сойти на берег.

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