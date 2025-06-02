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ВСУ перебросили резервы для удержания рубежей на Южно-Донецком направлении

ТАСС: ВСУ перебросили 152-ю бригаду на Южно-Донецкое направление
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Alina Smutko/Reuters

Украина перебросила 152-ю отдельную егерскую бригаду на Южно-Донецкое направление. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник перебросил 152-ю бригаду в качестве резерва для удержания оставшихся под их контролем рубежей и позиций. Их осталось немного», — сказал источник агентства.

По его словам, уровень подготовки этой бригады низкий, о чем говорит ситуация на этом направлении.

30 мая военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ключевой задачей для Вооруженных сил РФ на лето текущего года станет создание буферной зоны для обеспечения безопасности регионов РФ.

По его словам, в данный момент российские войска «практически выходят» на границы Луганской и Донецкой народных республик и продолжают продвигаться.

Создать зону безопасности придется через взятие территорий Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей, добавил военный эксперт.

Ранее Марочко заявил о захвате всех важных объектов ВСУ в Ступочках в ДНР.

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