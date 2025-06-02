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Украинские беспилотники атаковали Рязань

Mash: ВСУ с помощью беспилотников атаковали Рязань
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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Рязань. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

Как говорится в публикации, в 23:20 появились первые сообщения об атаке.

«Люди увидели яркую вспышку и услышали характерные хлопки на подлете к городу. Из-за этого в некоторых домах тряслись окна», — сказано в сообщении.

По данным Mash, сейчас звуки взрывов раздаются преимущественно в районе железнодорожного вокзала, микрорайонов Дягилево и Приокский, а также в районе Недостоево.

Вечером 1 июня в министерстве обороны России сообщили, что за полтора часа РФ атаковали 53 украинских дрона. В оборонном ведомстве заявили, что беспилотники были перехвачены в период с 20:10 до 21:45 системами ПВО. Курскую область попытались атаковать 34 БПЛА, Белгородскую — 14, Брянскую — четыре, а Орловскую — один.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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