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Жители Ярославля сообщили о взрывах над городом

SHOT: над Ярославлем произошло несколько взрывов
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Над Ярославлем произошло несколько взрывов, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, они слышали как минимум два громких звука в районе Брагино около 20:15. Telegram-канал связал их с ликвидацией над городом украинских дронов.

До этого в Ярославской области была ограничена работа мобильного интернета. Местные жители заметили сбои вечером, например, у них не получалось отправить сообщение. Однако при подключении к домашней сети проблем не возникло. В министерстве региональной безопасности заявили, что тогда в области не было угрозы атаки дронов. Там объяснили, что ограничили работу мобильного интернета для предупреждения возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов.

В конце мая военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, что эта мера во время атак БПЛА не дает им возможности получать и передавать цифровые данные. По его словам, сейчас дроны могут «снимать» необходимые данные буквально с вышек, которые передают интернет-сигнал, поэтому теперь их тоже начали глушить.

Ранее вылетевшие из фуры дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь.

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