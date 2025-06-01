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Военкоры сообщили о начале штурма Карповки российскими войсками

«РВ»: армия России начала штурм Карповки в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Армия России активно наступает на Краснолиманском направлении, заняв обширный участок территории между Редкодубом, Липовым и начав штурм Карповки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Армия России ворвалась в Карповку после освобождения Редкодуба и Липового», — пишут военкоры.

Также в посте приводятся слова украинских военных аналитиков, которые заявляют, что площадь продвижения российских войск составляет около 10 квадратных километров.

Военкоры также пишут, что в настоящее время продолжается зачистка опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за Липовым в сторону Зеленой Долины.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российскими войсками были взяты ключевые опорные пункты ВСУ и стратегические объекты, которые находятся в Редкодубе. В результате бойцы ВС РФ начали зачистку села и его окрестностей от остатков сил противника.

Ранее Рогов сообщил о выходе ВС России к границе с Днепропетровской областью.

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