Хинштейн призвал жителей Курской области не ездить в приграничье

Хинштейн: женщина пострадала при ударе FPV-дрона по автомобилю в селе Ржава

В селе Ржава Курской области FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по гражданскому автомобилю, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Он рассказал, что при этом 51-летняя женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и лица, а транспортное средство сгорело. Пострадавшую в ближайшее время госпитализируют.

Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в приграничье, пока там не будет безопасно.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился видео об опасности мин, которые противник разбрасывает в приграничье. Он подчеркнул, что главная задача сейчас — обеспечить безопасность местных жителей, особенно детей, и призвал сразу сообщать об обнаружении подозрительных предметов по телефону 112.

Ранее мужчина подорвался на «колокольчике», когда косил траву.