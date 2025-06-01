В Минобороны сообщили об уничтожении 33 БПЛА над территориями России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Курской, Белгородской и Липецкой областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«1 июня с 08:20 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в пресс-службе.

В оборонном ведомстве добавили, что 27 БПЛА были перехвачены над территорией Курской области, еще четыре дрона — над территорией Белгородской области. В свою очередь, два беспилотника были сбиты над территорией Липецкой области, заключили в Минобороны.

До этого сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области.

Сообщалось, что БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинские дроны также атаковали аэродромы в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Приамурье предотвратили атаку по военной базе.