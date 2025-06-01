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ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Краснодону в ЛНР

Глава ЛНР Пасечник сообщил об обстреле Краснодона ракетами Storm Shadow
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Telegram-канал «Леонид Пасечник»

ВСУ обстреляли город Краснодон в Луганской народной республике (ЛНР) из дальнобойного европейского оружия, написал в Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

«Обстрел произведен французскими авиационными ракетами Storm shadow», — заявил чиновник (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он добавил, что ВСУ ударили по промышленной зоне. При атаке были повреждены многоквартирные и частные дома. Кроме того, пострадали местные жители.

По мнению Пасечника, этот «акт агрессии» Украины перед вторым раундом переговоров в Стамбуле говорит о намерении Киева продолжать военные действия.

Накануне в городе Первомайск ЛНР при обстреле был ранен мужчина. 70-летний местный житель получил проникающее осколочное ранение грудной клетки. После того как пострадавшему оказали первую помощь, его госпитализировали в медучреждение города Стаханов. Также в результате атаки было повреждено остекление рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Первомайск — Марьевка».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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