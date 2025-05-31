При обстреле в ЛНР ранен пенсионер

При обстреле Первомайска в ЛНР мужчина получил проникающее осколочное ранение

В городе Первомайск Луганской народной республики (ЛНР) при обстреле был ранен мужчина. Об этом написал в Telegram-канале одноименного городского округа Сергей Колягин.

По словам чиновника, 70-летний местный житель получил проникающее осколочное ранение грудной клетки. После того как пострадавшему оказали первую помощь, его госпитализировали в медучреждение города Стаханов.

«Также в результате атаки пострадал рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Первомайск — Марьевка», — рассказал Колягин.

Он добавил, что было повреждено остекление транспортного средства, но никто из пассажиров не пострадал.

Накануне в ЛНР в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины пострадали три пенсионерки. Пострадавшие получили осколочные ранения нижних и верхних конечностей, а также брюшной полости. После случившегося их доставили в медицинское учреждение, где им помогли врачи.

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