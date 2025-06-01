Проезд по трассе Р-255 в Иркутской области закрыли для автотранспорта

Госавтоинспекция Иркутской области информирует о закрытии движения автотранспорта на участке трассы Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«По данным ФКУ Упрдор «Прибайкалье», 01.06.2025 с 18:50 (время местное) на 1794-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (поселок Средний Усольского района Иркутской области) закрыто движение для всех видов автотранспорта», — говорится в публикации.

В Госавтоинспекции региона добавили, что движение транспорта осуществляется через поселок Новомальтинск по региональной дороге, которая проходит параллельно федеральной трассе. На месте работают экипажи ведомства и сотрудники подрядной организации.

В воскресенье, 1 июня, очевидцы сняли на видео огромный столб дыма в поселке Высоком Мурманской области. Местные жители слышали звуки взрывов. По данным Telegram-канала «Мурманск сейчас», дым шел со стороны аэродрома.

Жители Иркутской области также заявили о массовой атаке БПЛА. Это может быть первым случаем атаки беспилотников на Сибирь. Очевидцы рассказали, что видели клубы дыма и слышали громкие хлопки, напоминающие звуки взрывов.

Ранее в СБУ заявили, что полтора года готовили атаку БПЛА на аэродромы России.