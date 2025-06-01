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Гладков сообщил о последствиях от атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 91 БПЛА и 62 снарядами
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

За прошедшие сутки по территории Белгородской области Вооруженные силы Украины выпустили 62 боеприпаса и атаковали регион 91 беспилотником. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, сильнее всего пострадал Шебекинский округ — там выпущено 14 боеприпасов и зафиксировано 54 атаки дронов, 38 из которых сбили. Повреждены частные дома, линии электропередачи, автомобили, административные и социальные объекты. Пострадала женщина — у нее баротравма, лечение проходит амбулаторно.

В Краснояружском районе в ходе 10 обстрелов выпущено 31 боеприпас, зафиксировано девять атак дронов. Информация о последствиях уточняется.В Грайворонском округе применили 15 боеприпасов и шесть беспилотников. В поселке Чапаевский повреждены административное здание предприятия и социальный объект.

В Волоконовском районе использовали боеприпас и восемь дронов, один из них сбили. В результате атак были повреждены объект связи, дома и сельхозтехника. В Валуйском округе атаковали восемь дронов — четыре были сбиты. Повреждения нашли на складе, автобусе и заборе. Несколько сел остались без электричества.

В Белгородском районе ВСУ выпустили боеприпас и использовали два беспилотника. Там пострадала женщина, а также были повреждены дома и машина.

Также по одному беспилотнику сбили в Красногвардейском, Новооскольском и Ракитянском районах, но обошлось без последствий, заключил Гладков.

Ранее ВСУ с помощью «Бабы-Яги» атаковали село в Белгородской области.

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