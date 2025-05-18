На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инфраструктуру Британии решили защитить от атак вражеских государств силами добровольцев

Times: Британия создаст из добровольцев гвардию для охраны инфраструктуры
close
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Великобритании собираются создать внутреннюю гвардию из тысяч добровольцев. Об этом пишет The Times.

«В соответствии с планами, выдвинутыми в правительственном стратегическом обзоре обороны (SDR), будет создана внутренняя гвардия для защиты британских электростанций и аэропортов от атак со стороны вражеских государств и террористов», — сообщает издание.

Согласно материалу, добровольцы будут охранять атомные электростанции, телекоммуникационные объекты и интернет-кабели, которые соединяют Соединенное Королевство с остальным миром. За образец для внутренней гвардии возьмут гражданское ополчение 1940 года, которое существовало в стране во время угрозы вторжения со стороны нацистской Германии.

12 мая полиция Великобритании начала расследование пожара в доме премьер-министра Кира Стармера. Согласно информации The Times, огонь повредил входную дверь здания. Дом, в котором Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. Сейчас премьер-министр сдает его в аренду.

На этой неделе стало известно, что 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович поджег частный дом политика в районе Кентиш-Таун и здание, в котором Стармер проживал до этого. Кроме того, мужчина подпалил автомобиль. 17 мая около 13:45 (15:45 мск) в лондонском аэропорту Лутон полиция задержала второго подозреваемого в причастности к поджогу недвижимости политика.

Ранее в Британии обвинили «враждебное государство» в поджоге дома Стармера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами