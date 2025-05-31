На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил, сколько жителей Белгородской области пострадало от ВСУ с начала мая

Гладков: 92 жителя Белгородской области пострадали из-за атак ВСУ с начала мая

С начала мая 92 мирных жителя Белгородской области получили ранения из-за атак ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.

Он добавил, что за прошедшие сутки ранены четыре человека.

По словам главы региона, власти продолжают укреплять защиту приграничных территорий. Для этого дополнительно выделено 100 млн рублей на средства радиоэлектронной борьбы. Оборудование после производства передадут бойцам подразделений «БАРС-Белгород» и «Орлан». Гладков отметил, что техника необходима для защиты жителей и инфраструктуры, но подробности не раскрываются из соображений безопасности.

Губернатор также сообщил, что, несмотря на сложную обстановку, в регионе продолжается реализация мирных проектов. В Прохоровском районе начался капитальный ремонт дороги Подольхи — Гнездиловка — Черновка. Обновят 3,5 км дорожного полотна и мост через Северский Донец. Все работы планируют завершить в течение лета.

Накануне глава Белгородской области заявил о нескольких атаках ВСУ на регион. По его данным, мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на автомобиль на участке дороги Архангельское — Муром в Шебекинском округе.

Ранее Гладков сообщал, что некоторые подрядчики, строившие в Белгородской области оборонительные сооружения, вернули деньги.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами