Гладков сообщил, сколько жителей Белгородской области пострадало от ВСУ с начала мая

С начала мая 92 мирных жителя Белгородской области получили ранения из-за атак ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.

Он добавил, что за прошедшие сутки ранены четыре человека.

По словам главы региона, власти продолжают укреплять защиту приграничных территорий. Для этого дополнительно выделено 100 млн рублей на средства радиоэлектронной борьбы. Оборудование после производства передадут бойцам подразделений «БАРС-Белгород» и «Орлан». Гладков отметил, что техника необходима для защиты жителей и инфраструктуры, но подробности не раскрываются из соображений безопасности.

Губернатор также сообщил, что, несмотря на сложную обстановку, в регионе продолжается реализация мирных проектов. В Прохоровском районе начался капитальный ремонт дороги Подольхи — Гнездиловка — Черновка. Обновят 3,5 км дорожного полотна и мост через Северский Донец. Все работы планируют завершить в течение лета.

Накануне глава Белгородской области заявил о нескольких атаках ВСУ на регион. По его данным, мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на автомобиль на участке дороги Архангельское — Муром в Шебекинском округе.

Ранее Гладков сообщал, что некоторые подрядчики, строившие в Белгородской области оборонительные сооружения, вернули деньги.