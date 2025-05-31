Минобороны Нидерландов: военные миссии все реже будут согласовываться с ЕС

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что в будущем военные миссии в Европе все чаще будут проводиться без согласования с Европейским союзом (ЕС). Его слова приводит ТАСС.

По его словам, достичь консенсуса в области военного планирования в ЕС невозможно.

«… я думаю, реальность такова, что мы в будущем увидим больше структур типа «коалиции желающих»», – отметил Брекелманс в своем выступлении на многостороннем форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Он утверждает, что существующий механизм принятия решений в ЕС вынуждает государства создавать подобные коалиции вне официальных рамок сообщества. Нидерланды при этом намерены поддерживать и участвовать в таких международных военных инициативах.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил во лжи главу МИД Франции. Он заявил, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорит неправду, и Франция воюет на украинской территории.

Ранее в Европе стали называть «мертвым» план по вводу войск на Украину.