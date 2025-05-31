На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах допустили военные операции стран ЕС без одобрения Брюсселя

Минобороны Нидерландов: военные миссии все реже будут согласовываться с ЕС
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что в будущем военные миссии в Европе все чаще будут проводиться без согласования с Европейским союзом (ЕС). Его слова приводит ТАСС.

По его словам, достичь консенсуса в области военного планирования в ЕС невозможно.

«… я думаю, реальность такова, что мы в будущем увидим больше структур типа «коалиции желающих»», – отметил Брекелманс в своем выступлении на многостороннем форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Он утверждает, что существующий механизм принятия решений в ЕС вынуждает государства создавать подобные коалиции вне официальных рамок сообщества. Нидерланды при этом намерены поддерживать и участвовать в таких международных военных инициативах.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил во лжи главу МИД Франции. Он заявил, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорит неправду, и Франция воюет на украинской территории.

Ранее в Европе стали называть «мертвым» план по вводу войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами