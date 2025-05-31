В Австралии обвинили Россию в угрозе нового ядерного распространения

Глава МО Марлз: граничащие с РФ страны рассматривают варианты по ядерному оружию

Некоторые страны, которые граничат с российской территорией, «рассматривают свои варианты» по ядерному оружию. Об этом в ходе выступления на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, передает РИА Новости.

По его словам, данная тенденция «имеет ужасные последствия» для Индо-Тихоокеанского региона.

«Мы также должны противостоять мрачной, потенциально неминуемой возможности новой волны глобального ядерного распространения, поскольку государства стремятся к безопасности в новую эпоху имперских амбиций», — заявил он.

По словам Марлза, украинский конфликт провоцирует государства, которые «наиболее подвержены российской агрессии», рассмотреть свои варианты по ядерному вооружению. Он добавил, что власти Китая решили проводить ядерную модернизацию, чтобы достичь паритета с США и превзойти их.

До этого глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль отверг заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Берлин способствует «провоцированию войны» своим желанием помогать Киеву создавать дальнобойное оружие.

Кроме того, он призвал Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом оказывать давление на Россию путем введения новых санкций.

Ранее в МИД заявили о возможности России предотвратить масштабную войну.