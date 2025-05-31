На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Австралии обвинили Россию в угрозе нового ядерного распространения

Глава МО Марлз: граничащие с РФ страны рассматривают варианты по ядерному оружию
close
Sgt 1c John Healy/U.S. Army/Global Look Press

Некоторые страны, которые граничат с российской территорией, «рассматривают свои варианты» по ядерному оружию. Об этом в ходе выступления на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, передает РИА Новости.

По его словам, данная тенденция «имеет ужасные последствия» для Индо-Тихоокеанского региона.

«Мы также должны противостоять мрачной, потенциально неминуемой возможности новой волны глобального ядерного распространения, поскольку государства стремятся к безопасности в новую эпоху имперских амбиций», — заявил он.

По словам Марлза, украинский конфликт провоцирует государства, которые «наиболее подвержены российской агрессии», рассмотреть свои варианты по ядерному вооружению. Он добавил, что власти Китая решили проводить ядерную модернизацию, чтобы достичь паритета с США и превзойти их.

До этого глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль отверг заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Берлин способствует «провоцированию войны» своим желанием помогать Киеву создавать дальнобойное оружие.

Кроме того, он призвал Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом оказывать давление на Россию путем введения новых санкций.

Ранее в МИД заявили о возможности России предотвратить масштабную войну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами