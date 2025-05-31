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Стало известно об угрозах ультраправых украинцев добровольцам из ЕС

Командир Мюнье: украинские активисты угрожают воюющим за РФ добровольцам из ЕС
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские ультраправые активисты и криминалитет угрожают европейским добровольцам, воюющим на стороне России, и их семьям. Об этом в интервью ТАСС заявил командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия - Неман» в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса Сергей Мюнье.

«Есть такие уже ярые «патриоты», как раз те «патриоты», которые сами тоже не воюют, но которые больше всех кричат на Западе, что нужно убивать русских и их союзников», — заявил он.

По словам командира, большая часть таких людей являются представителями ультраправых организаций, некоторые из них связаны с криминалом. Мюнье добавил, что они могут представлять большую угрозу для семей добровольцев.

Командир уточнил, что в украинской общине в Европе есть представители, которые уехали из страны, потому что не хотели воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого военный блогер Владимир Романов показал, как в ВСУ пытками заставляют военнослужащих перевестись в штурмовые отряды. На представленных им кадрах украинский военный стоял с лопатой в глубокой яме. От него требовали подписать рапорт о переводе в штурмовики. После отказа военного избили.

Ранее ВСУ применяли американские методы пыток против российских военнопленных.

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