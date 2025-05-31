Украинский пленный рассказал о помощи российским десантникам в ДНР

Украинские военнослужащие, попавшие в плен в Часовом Яре в Донецкой народной республике, решили оказать содействие российским десантникам после того, как их оставили командиры. Об этом сообщил один из пленных украинских солдат на видеозаписи, передает РИА Новости.

По его словам, российские бойцы предложили «сыграть двойную игру», чтобы украинцы их поддержали.

Военнослужащий рассказал, что у украинских бойцов была работающая радиостанция, а российским десантникам нужно было выполнять свою боевую задачу. Тогда пленные сообщили своему командованию, что все хорошо, позиции удерживаются. Они также использовали беспилотники для отвлечения внимания и координации действий. Бойцы ВС РФ тем временем «проводили накопления и проводили штурм».

Пленный добавил, что украинское командование не проявило к нему и его сослуживцам никакого интереса и фактически бросило их на произвол судьбы. Военный утверждает, что решение сдаться в российский плен было принято единогласно всей группой, когда стала очевидна безвыходность ситуации.

Ранее боец «Вагнера» сообщил о скорой зачистке Часова Яра.