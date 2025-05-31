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Над вторгшейся в Курскую область датчанкой пройдет заочный суд

Военный суд начнет процесс над вторгшейся в Курскую область датчанкой Йоргенсен
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СК РФ

2-й Западный окружной военный суд в Москве 9 июня приступит к рассмотрению дела в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, которую обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и вторжении на территорию Курской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Процесс будет проходить открыто, но заочно — Йоргенсен находится в розыске и не присутствует в России.

По данным следствия, Йоргенсен служила в батальоне «Арей» территориальной обороны Украины. В ноябре 2023 года она, по версии обвинения, вместе с другими наёмниками незаконно пересекла границу с Россией в районе Суджи Курской области. Там, как утверждают следователи, она участвовала в нападении на сотрудников ФСБ, российских военных и мирных жителей, а также в захвате зданий и железнодорожного вокзала.

Против Йоргенсен выдвинуто обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса России, включая терроризм, наемничество, контрабанду оружия и незаконное пересечение границы с применением насилия. Ранее Хамовнический суд Москвы заочно арестовал датчанку. Она объявлена в международный розыск.

Ранее посол рассказал об отношении шведских СМИ к воюющим в рядах ВСУ наемникам.

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