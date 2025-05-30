Глава Белгородской области заявил о нескольких атаках ВСУ на регион

Гладков: мужчина получил ранения при атаке БПЛА на машину в Шебекинском округе

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль на участке дороги Архангельское — Муром в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

«После оказания необходимой помощи бригада СМП (скорой медицинской помощи. — «Газета.Ru») транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу», — говорится в заявлении.

Из него следует, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары еще по четырем населенным пунктам в Шебекинском округе. В том числе целями стали два предприятия в городе Шебекино. На одном из них после атаки дрона зафиксировали повреждение трех автомобилей и фасада административного здания, на втором — прицепа грузовика «КамАЗ» и производственного помещения. Кроме того, украинские войска нанесли урон еще шести машинам, одному микроавтобусу, гаражу и частному дому.

«В селе Ржевка <...> от детонации FPV-дрона пробита кровля частного домовладения. В селе Авиловка в результате детонации дрона выбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля», — добавил Гладков.

Он отметил, что еще одному удару подверглось село Вознесеновка. Здесь были повреждены два частных домовладения и грузовик.

Также украинские БПЛА атаковали село Орловка и поселок Октябрьский в Белгородском районе. Из-за действий ВСУ оказались повреждены частный дом, хозяйственные постройки и легковая машина.

«В селе Грузское Борисовского района дрон детонировал рядом с частным домовладением — поврежден фасад, окна и забор. В поселке Борисовка от удара FPV-дрона посечены крыши частного дома и надворной постройки», — подчеркнул губернатор.

Более того, украинские войска повредили линию электропередачи в селе Пороз в Грайворонском округе. В настоящее время шесть населенных пунктов остаются обесточенными, при этом сотрудники аварийных служб должны начать восстановительные работы после их согласования с министерством обороны РФ.

Ранее в Белгородской области при атаке со стороны ВСУ пострадали мужчина и женщина.