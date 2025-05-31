Воинственная риторика федерального канцлера Фридриха Мерца относительно поставок дальнобойных ракет Taurus Вооруженным силам Украины может стать причиной войны между Россией и Германией. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

«Мерц, конечно, играет с огнем. Его логика политики безопасности в лучшем случае кажется недальновидной, а в худшем — безответственной. Что произойдет, если поставленный Германией Taurus поразит цель, которую Россия сочтет неприемлемой?» — задается вопросом автор материала.

Автор утверждает, что канцлер Мерц действует без какой-либо внятной стратегии, расширяя и усиливая эскалацию на Украине.

До этого постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что в случае поставок немецких дальнобойных ракет Taurus Украине Россия рассмотрит все опции для адекватного ответа.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.