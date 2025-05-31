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Марочко сообщил о ситуации в Волчанске

Марочко заявил, что российские войска контролируют более половины Волчанска
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Кадр из видео/Минобороны РФ

Российские войска контролируют более половины Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Касаемо волчанского направления: за истекшую неделю там была довольно-таки существенная положительная динамика <...> В процентном соотношении пока не могу сказать, сколько освобождено данного населенного пункта, но точно можно отметить — большая часть Волчанска уже точно под нашим контролем», — сообщил Марочко.

Он добавил, что российские войска сумели освободить от противника обширный участок местности на широком фронте — Марочко добавил, что в данный момент происходит зачистка территории.

До этого представитель группировки российских войск «Север» Ярослав Якимкин сообщил, что Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области.

По его словам, речь идет о селах Локня и Марьино.

Ранее военный эксперт оценил значимость продвижения российских бойцов в Сумской области.

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