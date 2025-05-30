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В Рыльске начался пожар после налета украинских беспилотников

Mash: гостиница и частный дом горят в Рыльске Курской области
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Гостиница и квартира в частном доме горят в Рыльске Курской области в результате налета украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

«После атаки БПЛА ВСУ на Рыльск Курской области горит гостиница, квартира жилого дома и автомобиль. Обломки также рухнули в частный сектор после уничтожения беспилотника над городом, около 23:10», — сообщает издание.

Кроме того, местные жители сообщили Telegram-каналу SHOT о том, что на город полетела вторая волна украинских беспилотников. Уточняется, что звуки моторов беспилотников слышали также жители Льгова и Курчатова.

До этого временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области в результате обстрела украинской армии пострадал продавец в поселке Коренево.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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