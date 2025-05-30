В Брянской области мужчина получил травмы из-за атаки дронов-камикадзе

В Брянской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадал мужчина. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Уборки Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:19 по московскому времени.

Пострадавшего доставили в больницу.

Незадолго до этого Богомаз сообщил, что украинские войска при помощи беспилотника атаковали село Куршановичи. В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия значительно повреждены два автомобиля АПХ «Мираторг, отметил он. Богомаз добавил, что в результате атаки никто не пострадал. Он призвал местных жителей быть внимательнее.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.