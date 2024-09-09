Умер самый титулованный военный летчик России

Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский ушел из жизни в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в группе Свердловского центра патриотического воспитания в социальной сети «ВКонтакте».

В центре уточнили, что Родобольский скончался 8 сентября. Причины смерти не уточняются.

«Игорь Олегович был самым титулованным офицером страны. О его военной службе убедительно говорят боевые награды: медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, три ордена Мужества, два ордена Красной Звезды, орден «За военные заслуги», орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени», — говорится в сообщении.

Родобольский родился 18 марта 1960 года в Гродно. В 1986-1989 летчик-снайпер принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В этот период он совершил около 200 вылетов, после чего служил в различных военных округах. Всего в период с 1995 по 2004 годы Герой России совершил более 1,7 тыс. боевых вылетов.

15 августа губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о кончине военного летчика-снайпера, основателя авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александра Харчевского. Глава региона назвал его «человеком-легендой, который всю жизнь прожил на предельных режимах».

Ранее умер конструктор около 200 советских подводных лодок.